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Далер Кузяев: «Кокорин — лучший игрок чемпионата России»
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Далер Кузяев: «Кокорин — лучший игрок чемпионата России» 

Спорт-Экспресс 12 часов назад
Фото: Soccer News
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев назвал нападающего Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата России. Форвард сине-бело-голубых, которому сегодня исполнилось 27 лет, получил разрыв крестообразных связок колена и три дня назад перенес операцию.
— Лучший игрок чемпионата России на данный момент? Кокорин, — сказал Кузяев во время эфира на странице сборной России ВКонтакте. — Он много забивает, в том числе и победные голы, жаль что больше не сыграет в этом чемпионате. Помимо игры в атаке, он также выполняет очень много черновой работы и помогает защите.
Кокорин провел в чемпионате России-2017/18 22 матча, забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.
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