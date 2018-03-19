Далер Кузяев: «Кокорин — лучший игрок чемпионата России»

— Лучший игрок чемпионата России на данный момент? Кокорин, — сказал Кузяев во время эфира на странице сборной России ВКонтакте. — Он много забивает, в том числе и победные голы, жаль что больше не сыграет в этом чемпионате. Помимо игры в атаке, он также выполняет очень много черновой работы и помогает защите.

Кокорин провел в чемпионате России-2017/18 22 матча, забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.