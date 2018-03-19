С вувузелами и барабаном нельзя: на Дону опубликовали список запрещенных предметов в фан-зоне ЧМ

Список предметов, которые нельзя будет взять с собой в фан-зону, появился на сайте госзакупок вместе с контрактом на охрану фестиваля болельщиков. В документе 42 пункта, и помимо оружия, ножей, наркотиков и пиротехники в него включены вещи, которые горожане используют в повседневной жизни.

— В фан-зону нельзя будет пронести селфи-палки, бумажные рулоны и пачки бумаги, стеклянные бутылки, термосы и фляги, зонты длиной более 25 сантиметров в закрытом состоянии, — сказано в техзадании.

Кроме того, болельщиков не пропустят с велосипедами, самокатами, роликами, музыкальными инструментами (кроме дудок и горнов), штативами для фотоаппаратов и видеокамер, домашними животными (за исключением собак-поводырей).

Всем гостям придется пройти через металлоискатели. Женщин в хиджабах сотрудницы охраны будут досматривать в закрытом помещении — необходимо убедиться, что по чужому паспорту в зону пытается проникнуть совсем другой человек.

Фан-зона чемпионата расположиться на Театральной площади в Ростове. Во время мундиаля здесь будут транслировать матчи, на сцене пройдут концерты, гости смогут отдохнуть, посетить площадки для киберспорта, покататься на аттракционах. На мероприятия фестиваля болельщиков потратят 80 миллионов рублей, еще 34 миллиона — на охрану во время его проведения.