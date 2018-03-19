Ещё
С вувузелами и барабаном нельзя: на Дону опубликовали список запрещенных предметов в фан-зоне ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

С вувузелами и барабаном нельзя: на Дону опубликовали список запрещенных предметов в фан-зоне ЧМ 

161.ru 12 часов назад
Фото: 161.ru
Список предметов, которые нельзя будет взять с собой в фан-зону, появился на сайте госзакупок вместе с контрактом на охрану фестиваля болельщиков. В документе 42 пункта, и помимо оружия, ножей, наркотиков и пиротехники в него включены вещи, которые горожане используют в повседневной жизни.
— В фан-зону нельзя будет пронести селфи-палки, бумажные рулоны и пачки бумаги, стеклянные бутылки, термосы и фляги, зонты длиной более 25 сантиметров в закрытом состоянии, — сказано в техзадании.
Кроме того, болельщиков не пропустят с велосипедами, самокатами, роликами, музыкальными инструментами (кроме дудок и горнов), штативами для фотоаппаратов и видеокамер, домашними животными (за исключением собак-поводырей).
Всем гостям придется пройти через металлоискатели. Женщин в хиджабах сотрудницы охраны будут досматривать в закрытом помещении — необходимо убедиться, что по чужому паспорту в зону пытается проникнуть совсем другой человек.
Фан-зона чемпионата расположиться на Театральной площади в Ростове. Во время мундиаля здесь будут транслировать матчи, на сцене пройдут концерты, гости смогут отдохнуть, посетить площадки для киберспорта, покататься на аттракционах. На мероприятия фестиваля болельщиков потратят 80 миллионов рублей, еще 34 миллиона — на охрану во время его проведения.
161.ru: последние новости
На следующей неделе сотни ростовских домов останутся без света «План, который у нас был на игру — сработал»: тренер ФК «Ростов» прокомментировал игру с «Арсеналом» ХК «Ростов» вышел в полуфинал Кубка Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение