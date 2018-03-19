Попал под санкции: на Южном Урале уничтожат 127 кг норвежского лосося

Свежемороженую рыбу пытались провезти из Казахстана в Екатеринбурге. Всю партию задержали в Троицке. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Выяснилось, что на упаковках указан норвежский производитель. При этом у перевозчика не оказалось ветеринарного сертификата.

— Во время досмотра на коробках с лососем обнаружена маркировка норвежского предприятия, — уточнили в региональном управлении Россельхознадзора . — Это является нарушением постановления правительства, так как Россия ввела полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции, мяса птицы, сыров, молока и молочных продуктов из ЕС , США, Австралии, Канады и Норвегии.

Специалисты изъяли всю партию рыбы. В ближайшее время её уничтожат на Увельском утильзаводе. Пока продукция находится на опечатанном складе.

В начале марта на складе челябинской компании нашли две тонны запрещённых фруктов из Польши. Яблоки и груши конфисковали и раздавили трактором на специальном полигоне. Самую крупную партию «санкционки» челябинские таможенники изъяли в конце ноября. Почти 120 тонн польских яблок и груш направлялись из Казахстана в Москву. На их утилизацию специалистам Россельхознадзора потребовалось девять дней.