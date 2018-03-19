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Анатолий Локоть не подтвердил и не опроверг свое участие в губернаторских выборах в сентябре
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Анатолий Локоть не подтвердил и не опроверг свое участие в губернаторских выборах в сентябре 

РИА «ФедералПресс» 12 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Позиция Анатолия Локтя после того, как стали известны итоги голосования на территории Новосибирской области, не изменилась — он подтвердил, что решение будет зависеть от позиции КПРФ в целом. Мэр заявил: «Это должна сказать партия: партийная организация и партия целиком. Я не индивидуалист-политик, который стягивает все на себя и старается стать центром внимания». По его мнению, уже в ближайшее время КПРФ «очень внимательно» проанализирует результаты выборов по всей России и примет решение, по результатам которого и определится кандидатура от КПРФ на губернаторские выборы.
Анатолий Локоть, которого аналитики называют главным соперником врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в случае, если оба политика пойдут на выборы, также заявил, что он предвидит, что «выборы губернатора Новосибирской области будут острыми и конкурентными».
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