Дудь придумал способ сбрить усы Грудинина

Издание Sports.ru опубликовал игру, в которой читателям предложеное самостоятельно побрить журналиста Юрия Дудя или бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина

Игра, которую журналисты окрестили «цирюльней Sports.ru», предлагает сначала выбрать «жертву» бритья, а затем самостоятельно лишить одного из спорщиков волос. В случае с Дудем это волосы на голове, а с Грудининым — усы.

В интервью, которые вышло на канале «вДудь» 6 февраля, Дудь и Грудинин заключили пари: журналист обещал побриться налысо, если кандидат от КПРФ наберет больше 15 голосов. В противном случае Грудинин должен был сбрить усы.

Согласно предварительным результатам ЦИК , Павел Грудинин набрал 11,08 процента голосов избирателей. На вопросы о пари Грудинин выдвинул новое условие: он пообещал добровольно лишиться растительности на лице, в случае если Дудь признает прошедшие выборы честными.

Позднее российские пользователи сети запустили флешмоб, в котором начали придумывать условия, при которых бы сбрили усы. В стихийной акции приняли участие даже те, кому нечего сбривать.

Дудь стал главным редактором Sports.ru в 2011 году.