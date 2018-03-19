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Дудь придумал способ сбрить усы Грудинина
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Дудь придумал способ сбрить усы Грудинина 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Издание Sports.ru опубликовал игру, в которой читателям предложеное самостоятельно побрить журналиста Юрия Дудя или бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина.
Игра, которую журналисты окрестили «цирюльней Sports.ru», предлагает сначала выбрать «жертву» бритья, а затем самостоятельно лишить одного из спорщиков волос. В случае с Дудем это волосы на голове, а с Грудининым — усы.
В интервью, которые вышло на канале «вДудь» 6 февраля, Дудь и Грудинин заключили пари: журналист обещал побриться налысо, если кандидат от КПРФ наберет больше 15 голосов. В противном случае Грудинин должен был сбрить усы.
Согласно предварительным результатам ЦИК, Павел Грудинин набрал 11,08 процента голосов избирателей. На вопросы о пари Грудинин выдвинул новое условие: он пообещал добровольно лишиться растительности на лице, в случае если Дудь признает прошедшие выборы честными.
Позднее российские пользователи сети запустили флешмоб, в котором начали придумывать условия, при которых бы сбрили усы. В стихийной акции приняли участие даже те, кому нечего сбривать.
Дудь стал главным редактором Sports.ru в 2011 году.
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