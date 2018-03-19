Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы приняли участие в соревнованиях по греко-римской борьбе 

Фото: официальный сайт Детско-юношеской спортивной школы городского округа Щербинка
Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы городского округа Щербинка 16 и 17 марта приняли участие в Первенстве Москвы среди младших юношей 2003 — 2004 годов рождения.
Соревнования по греко-римской борьбе прошли в Олимпийской деревне-80.
Участниками соревнований стали 250 юношей, представившие 12 спортивных школ.
Восемь борцов из ДЮСШ Щербинки защищали честь своего городского округа. Лука Габисониа занял первое место в весовой категории до 57 килограммов, «бронзу» завоевали: Иван Глубокий (до 38 килограммов), Александр Глубокий (до 41), Дмитрий Зайцев (до 57) и Никита Орлов (до 76).
В общекомандном зачете спортсмены из щербинки заняли 4 место.