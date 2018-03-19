Ещё
Валерий Газзаев нецензурно ответил на вопрос о несбритых усах Грудинина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерий Газзаев нецензурно ответил на вопрос о несбритых усах Грудинина 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Бывший главный тренер московского ЦСКА, ныне депутат Государственной думы Валерий Газзаев в достаточно грубой форме ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с обещанием кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина сбрить свои усы в случае, если он наберет 15 процентов на выборах главы государства. По словам Газзаева, он устал от подобных вопросов.
"Вы ******* [достали] меня, — сказал Газзаев, слова которого приводит "Говорит Москва". — Это старая история. Тема закрыта. Про усы у Грудинина спрашивайте".
Напомним, что в 2005 году Валерий Газзаев во времена работы в ЦСКА обещал сбрить свои усы в случае, если его подопечные станут обладателями Кубка УЕФА, ныне переименованного в Лигу Европы. ЦСКА добился победы во втором по значимости клубном турнире континента, когда в финале обыграл лиссабонский «Спортинг» (3:1), но наставник так и не сдержал своего обещания. Позже он заявлял, что его слова были шуткой.
Вести.Ru: последние новости
Дарья Касаткина стала первой ракеткой России в рейтинге WTA Голевой покер Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Уотфордом" Криштиану Роналду забил четыре мяча в матче чемпионата Испании
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение