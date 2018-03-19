Галлас: «Необходимо признать, что Азар хочет уйти в „Реал“ 

Известный в прошлом французский футболист Вильям Галлас высказался о намерениях вингера лондонского «Челси» Эдена Азара.
"Иногда необходимо признать, что лучшие игроки должны или хотят уйти. Многие игроки признаются, что в детстве они болели за "Реал Мадрид" или «Барселону». Не является исключением и Эден Азар. Его мечта — сыграть за «Реал», и мы должны принять его. Все это время, в течение которого он играл за «Челси», он всегда отдавал всего себя клубу", — цитирует бывшего футболиста Le 10 Sport.