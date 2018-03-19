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Девушка с половиной лица рассказала о своей жизни
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Девушка с половиной лица рассказала о своей жизни 

Ридус 11 часов назад
Фото: Ридус
Иванка Денисова (Ivanka Danisová) родилась в Братиславе с синдромом Гольденхара — это редчайшая патология, при которой половина черепа остаётся недоразвитой. По словам врачей, с таким диагнозом люди живут не более 10−12 лет. Иванка опровергла прогноз.
Детство у девочки были тяжёлым, прохожие оглядывались, сверстники открыто издевались. Но внешняя непривлекательность была неглавной проблемой. Из-за дефекта она плохо слышала правым ухом, не могла есть на правой стороне рта, не имела возможности заниматься активным спортом, а любая простуда доставляла мучения.
Чтобы получить возможность жить нормальной жизнью, Иванке пришлось перенести множество операций. Ко всему прочему три года назад девушке диагностировали лейкемию, которая потребовала отдельного лечения. Иванка перенесла все испытания, выпавшие на её долю, а последняя многочасовая операция подарила ей возможность слышать правым ухом и жевать на правой стороне.
«Сейчас я самый счастливый человек на свете! Я прошла ещё через одну челюстно-лицевую операцию, теперь я слышу правым ухом впервые в жизни. Мечта жить как здоровый человек стала реальностью. Это такое прекрасное чувство, которое невозможно описать словами! Людям с черепно-лицевыми дефектами никогда не бывает легко, но надежду терять нельзя», — рассказала Иванка порталу DailyMail.
Девушка продолжает бороться за свою жизнь и красоту, а также помогает другим поверить в то, что счастье возможно и с патологией лица. Одна из запущенных ей акций называется «Радуга для Иванки», в её рамках она оказывает поддержку людям с таким же диагнозом.
«Самая большая мечта детей с синдромом Гольденхара — когда-нибудь убрать руку, которая прикрывает одну сторону лица. Я делаю селфи и призываю к этому других, это помогает обрести уверенность в себе».
Иванка смогла вдохновить многих людей. Теперь они называют её посланником положительной энергии.
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