Ургант поглумился над российскими футболистами с помощью длинноногой модели

В Instagram передачи «Вечерний Ургант» появился коллаж, в котором длинные ноги шведской модели приставлены футболистам российской сборной.

Команда проекта «Вечерний Ургант» решила пошутить над российской сборной по футболу, разместив в Instagram коллаж с подписью:

«Модель из Швеции Ия Остергрен покорила пользователей соцсетей благодаря длинным ногам. При росте 178 сантиметров длина ног шведки составляет 108 сантиметров. Почему одним природа дает все, а другим — ничего? Ведь есть люди, которые нуждаются в таких длинных ногах в преддверии Чемпионата мира по футболу!», — заявляют участники передачи.

В комментариях пользователи ответили на шутку:

«А вратарю руки 108 см тоже не помешало бы», — считает olganagornova.

«Не, в футболе длинные ноги не лучший вариант. Мал да удал», — отметила karaninalarisa.

Ранее команда «Вечернего Урганта» посмеялась над Анатолием Кашпировским за то, что он подал иск в суд на руководство «Первого канала» из-за коллажа с котом.