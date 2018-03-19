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Ургант поглумился над российскими футболистами с помощью длинноногой модели
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Ургант поглумился над российскими футболистами с помощью длинноногой модели 

Деловая газета «Взгляд» 11 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Instagram передачи «Вечерний Ургант» появился коллаж, в котором длинные ноги шведской модели приставлены футболистам российской сборной.
Команда проекта «Вечерний Ургант» решила пошутить над российской сборной по футболу, разместив в Instagram коллаж с подписью:
«Модель из Швеции Ия Остергрен покорила пользователей соцсетей благодаря длинным ногам. При росте 178 сантиметров длина ног шведки составляет 108 сантиметров. Почему одним природа дает все, а другим — ничего? Ведь есть люди, которые нуждаются в таких длинных ногах в преддверии Чемпионата мира по футболу!», — заявляют участники передачи.
В комментариях пользователи ответили на шутку:
«А вратарю руки 108 см тоже не помешало бы», — считает olganagornova.
«Не, в футболе длинные ноги не лучший вариант. Мал да удал», — отметила karaninalarisa.
Ранее команда «Вечернего Урганта» посмеялась над Анатолием Кашпировским за то, что он подал иск в суд на руководство «Первого канала» из-за коллажа с котом.
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