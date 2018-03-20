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Немецкий автоконцерн представил прототип гоночного электрокара
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Немецкий автоконцерн представил прототип гоночного электрокара 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Электроболид будет протестирован в Колорадо на гонках по горной местности.
Немецкий автоконцерн Volkswagen представил название и прототип гоночного электрокара, который был задуман с целью продемонстрировать впечатляющие возможности современных систем электропривода.
Разработка будет протестирована в июне 2018 на гонках Пайкс-Пик — ежегодных международных авто-мото-соревнованиях Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) по подъему на холм, которые проходят на горе Пайкс-Пик в штате Колорадо (США).
Полноприводный электро-спорткар будет называться I. D. R Pikes Peak и станет основой линейки электрокаров семейства I. D., серийный выпуск которых запланирован на конец следующего года.
Director of #VW #Motorsport Sven Smeets talks about the upcoming challenges facing the I. D. R Pikes Peak. #PikesPeak #eMobility #PPIHC #UnfinishedBusiness #ChallengeReloaded #1Score2Settle pic.twitter.com/2PSC1vCzaS
— Volkswagen News (@vwpress_en) 19 марта 2018 г.
По словам Франка Вельша, члена правления автоконцерна, участие I. D. R Pikes Peak в горной гонке в Колорадо имеет не только символическое значение для новой линейки авто, но отличная возможность провести испытания электромобилей в гоночных условиях.
Вельш не сообщил технических подробностей разработки, сказав только, что электрокар с двумя электродвигателями (по одному на каждой оси) будет оснащен «инновационной технологией привода и аккумулятора».
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