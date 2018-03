Немецкий автоконцерн представил прототип гоночного электрокара

Электроболид будет протестирован в Колорадо на гонках по горной местности.

Немецкий автоконцерн Volkswagen представил название и прототип гоночного электрокара, который был задуман с целью продемонстрировать впечатляющие возможности современных систем электропривода.

Разработка будет протестирована в июне 2018 на гонках Пайкс-Пик — ежегодных международных авто-мото-соревнованиях Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) по подъему на холм, которые проходят на горе Пайкс-Пик в штате Колорадо (США).

Полноприводный электро-спорткар будет называться I. D. R Pikes Peak и станет основой линейки электрокаров семейства I. D., серийный выпуск которых запланирован на конец следующего года.

Director of #VW #Motorsport Sven Smeets talks about the upcoming challenges facing the I. D. R Pikes Peak. #PikesPeak #eMobility #PPIHC #UnfinishedBusiness #ChallengeReloaded #1Score2Settle pic.twitter.com/2PSC1vCzaS

— Volkswagen News (@vwpress_en) 19 марта 2018 г.

По словам Франка Вельша, члена правления автоконцерна, участие I. D. R Pikes Peak в горной гонке в Колорадо имеет не только символическое значение для новой линейки авто, но отличная возможность провести испытания электромобилей в гоночных условиях.

Вельш не сообщил технических подробностей разработки, сказав только, что электрокар с двумя электродвигателями (по одному на каждой оси) будет оснащен «инновационной технологией привода и аккумулятора».