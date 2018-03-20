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Volkswagen показал новый гоночный электрокар I. D. R Pikes Peak
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Volkswagen показал новый гоночный электрокар I. D. R Pikes Peak 

360tv.ru 5 часов назад
Фото: 3Dnews.ru
Компания Volkswagen показала дизайн своего нового гоночного электромобиля, который будет участвовать в подъеме на гору Пайкс Пик 24 июня в США. Новинка получила название I. D. R Pikes Peak. За рулем будет знаменитый гонщик Роман Дюма. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Motor.
#Volkswagen unveils naming for the I. D. R #PikesPeak— our  all-electric
prototype racing car that will compete in the Pikes Peak International Hill Climb on June 24: https://t.co/VOnP3CapIV pic.twitter.com/3px0K6fnGH
— Volkswagen USA News (@VWnews) March 19, 2018
Электрокар был разработан совместно с Volkswagen Motorsport. Разработчики планируют установить новый мировой рекорд среди подобных электрокаров. В настоящее время лидирует Drive eO PP100 из Латвии. Он показал результат в восемь минут 57,118 секунды.
Автоконцерн Audi показал тизер нового четырехдверного электрокара e‐tron Gran Turismo. В серийное производство автомобиль поступит в 2020 году.
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