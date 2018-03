Volkswagen представил электрический прототип I. D. R

Volkswagen показал новый гоночный электрокар I. D. R Pikes Peak

Компания Volkswagen показала дизайн своего нового гоночного электромобиля, который будет участвовать в подъеме на гору Пайкс Пик 24 июня в США. Новинка получила название I. D. R Pikes Peak. За рулем будет знаменитый гонщик Роман Дюма. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Motor.

#Volkswagen unveils naming for the I. D. R #PikesPeak— our all-electric

prototype racing car that will compete in the Pikes Peak International Hill Climb on June 24: https://t.co/VOnP3CapIV pic.twitter.com/3px0K6fnGH

— Volkswagen USA News (@VWnews) March 19, 2018

Электрокар был разработан совместно с Volkswagen Motorsport. Разработчики планируют установить новый мировой рекорд среди подобных электрокаров. В настоящее время лидирует Drive eO PP100 из Латвии. Он показал результат в восемь минут 57,118 секунды.

