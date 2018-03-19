Тренер «Кливленд Кавальерс» Лю заявил об отставке

Главный тренер клуба «Кливленд Кавальерс» Тайрон Лю заявил, что на некоторое время покинет спорт. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

"После многих разговоров с нашими врачами и Коби Альтманом я много думал о том, что лучше для команды и моего здоровья. Мне нужно отступить от тренерства на время и сосредоточиться на попытке создать более прочную и здоровую основу, с которой можно тренироваться в остальной части сезона", — сказал Лю.

Он также отметил, что его временная отставка пойдет на пользу.

"Я собираюсь использовать это время, чтобы сосредоточиться на предписанной процедуре и лекарствах, что было трудно в разгар сезона. Моя цель состоит в том, чтобы стать более здоровым и сильным, и продолжать руководить своей командой до чемпионата, над которым все мы работаем", — добавил тренер.