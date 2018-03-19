Вне гонки вооружений: позиция Путина обнулила стратегию Запада

Россия не намерена втягиваться в новую гонку вооружений. Об этом заявил Владимир Путин.

"Разумеется, мы должны будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны", — сказал Путин в ходе встречи с кандидатами в президенты, подчеркнув, что «никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений». По словам главы государства, «мы собираемся, наоборот, выстраивать отношения со всеми государствами мира таким образом, чтобы они были конструктивными».

Путин напомнил о запланированном в ближайшие два года сокращении военных расходов. «Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы», — отметил президент.

"Нам нужно некоторые вещи (военные разработки) довести до логического завершения, продолжить имеющиеся разработки, о которых я еще не говорил".

"Все посчитано, нам этих денег, которые мы будем выделять на эти цели, достаточно, никакого увеличения (расходов) не будет, никакой гонки вооружений мы не допустим. У нас все есть, мы надежно в этом смысле обеспечены", — сказал Владимир Путин, добавив, что Москва будет стараться решить все проблемы с другими странами дипломатическими средствами, но так, чтобы национальные интересы были обеспечены.

Запад обнулился

После представления Россией новых самых передовых видов вооружений, которыми не обладают США и их союзники, ситуация для коллективного Запада обнулилась, говорит Иван Коновалов.

"Запад оказался в пикантной ситуации, ему пришлось признать, что Россия при крайне ограниченных — по сравнению с военными бюджетами ведущих стран мира — возможностях сумела создать подобные, передовые типы вооружений. То есть это был ассиметричный ответ, к которому Запад оказался не готов", — говорит эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Все это значило, что втянуть Россию в гонку вооружений невозможно. А ведь именно это, отмечает было главной целью Запада — раскачать с помощью гонки вооружений ситуацию изнутри в России: «Так было в СССР, так происходило и сейчас».

Локомотив антироссийской истерии

Подходам, достижениям Москвы сложно что-то противопоставить, поисками новых, адекватных стратегий Запад сейчас и озабочен.

"Сигнал Путина о невозможности реагирования на провокации по ядерной гонке на Западе услышан, но локомотив антироссийской истерии так разогнался, столько политических карьер построено на бренде российской угрозы, что быстро это не прекратится", -считает Иван Коновалов. Впрочем, уверен эксперт, пар все равно «уйдет в трубу», накал определенно будет снижаться, потому что Западу уже ясно, что усилия по втягиванию в гонку тщетны.