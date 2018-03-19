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Луис Адриано: Будем бороться за чемпионство до последнего
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Луис Адриано: Будем бороться за чемпионство до последнего 

LiveSport.Ru 11 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Спартака» Луис Адриано пообещал, что «красно-белые» будут бороться за чемпионский титул до конца.
«Если мы хотим хоть чуть-чуть подумать о титуле, то должны набирать как можно больше очков в финальной части сезона. Фанаты могут быть уверены, что мы будем бороться за чемпионство, пока сохраняем шансы», — сказал бразилец, передает «Чемпионат» со ссылкой на UOL.
Напомним, гол бразильца принес «красно-белым» победу над «Рубином» в 23-м туре РФПЛ со счетом 2:1.
На данный момент «Спартак» отстает от «Локомотива» на 5 очков, но у «железнодорожников» еще есть матч в запасе.
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