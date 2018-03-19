Луис Адриано: Будем бороться за чемпионство до последнего

«Если мы хотим хоть чуть-чуть подумать о титуле, то должны набирать как можно больше очков в финальной части сезона. Фанаты могут быть уверены, что мы будем бороться за чемпионство, пока сохраняем шансы», — сказал бразилец, передает «Чемпионат» со ссылкой на UOL.

Напомним, гол бразильца принес «красно-белым» победу над «Рубином» в 23-м туре РФПЛ со счетом 2:1.

На данный момент «Спартак» отстает от «Локомотива» на 5 очков, но у «железнодорожников» еще есть матч в запасе.