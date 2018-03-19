Далер Кузяев: «Почему 14-й номер? Под ним играл Кройф» 

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев отметил, что выбрать 14-й игровой номер ему подсказал отец. 25-летний футболист перешел в «Зенит» из «Ахмата» летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за сине-бело-голубых 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть голевых передач.
— Выбрать 14-й номер в «Зените» папа посоветовал. Йохан Кройф играл под этим же номером, — сказал Кузяев во время эфира на странице сборной России ВКонтакте. — Кумир? Нравилось, как играл Деннис Бергкамп, но это учитывая, что мой любимый клуб — «Арсенал». Также симпатизировал Зинедину Зидану. Что касается эталонов в центре полузащиты, то это Кроос, Модрич из-за культуры паса, Канте — из-за отборов, Иньеста — из-за дриблинга. Росицки нравился, легкий был, неординарный.