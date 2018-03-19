Ещё
Далер Кузяев: «Почему 14-й номер? Под ним играл Кройф»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Далер Кузяев: «Почему 14-й номер? Под ним играл Кройф» 

Спорт-Экспресс 11 часов назад
Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев отметил, что выбрать 14-й игровой номер ему подсказал отец. 25-летний футболист перешел в «Зенит» из «Ахмата» летом 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за сине-бело-голубых 30 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть голевых передач.
— Выбрать 14-й номер в «Зените» папа посоветовал. Йохан Кройф играл под этим же номером, — сказал Кузяев во время эфира на странице сборной России ВКонтакте. — Кумир? Нравилось, как играл Деннис Бергкамп, но это учитывая, что мой любимый клуб — «Арсенал». Также симпатизировал Зинедину Зидану. Что касается эталонов в центре полузащиты, то это Кроос, Модрич из-за культуры паса, Канте — из-за отборов, Иньеста — из-за дриблинга. Росицки нравился, легкий был, неординарный.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Монреаль" уступил "Флориде" Сборная Португалии презентовала форму на чемпионат мира-2018 Сергей Семак: "В "Зенит" никто не зовет"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение