Обзор недели НБА

Грин негодует из-за прогнозов, в Орландо что-то происходит, Карри празднует 30-летие — обзор недели НБА.

Цифры и ничего лишнего

«Портленд» выиграл 13 матчей подряд, и это третья по продолжительности победная серия в истории клуба. Главный тренер команды Терри Стоттс после этой победы забрал себе на память игровой мяч.

Расселл Уэстбрук на прошлой неделе сделал 100-й (и 101-й!) трипл-дабл в регулярных сезонах НБА. Джейсона Кидда , у которого 107, Расс может обогнать уже в этом сезоне и войти в тройку лучших игроков в истории лиги по этому показателю.

Уэстбрук поблагодарил Всевышнего за возможность каждый раз выходить на площадку и делать то, что он любит. Народное рэп-творчество в честь Расса прилагается.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме НБА.

Партнёр Уэстбрука по »Тандер» Кармело Энтони тоже не остался без достижения — теперь он 19-й в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА.

Стивен Карри тоже с достижением, но не статистическим — он разменял четвёртый десяток! В своё 30-летие Карри сказал, что нужно есть. Нужно так нужно, Стив!

7-летний фанат «Юты» Лэндон Картер теперь может смотреть баскетбол. Он, вообще-то, ничего не видит, но Джо Инглс направил мальчику $ 10 тыс., чтобы тот имел возможность носить специальные очки. Лэндон пожелал, чтобы в первой игре «Джаз», которую он увидит, Инглс попал 50 «трёшек». Конечно, этого не случилось, но у этой истории уже и так есть хеппи-энд, правда?

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» НБА.

А вот и милота другого порядка: ребёнок нарисовал плакат и назвал Леброна Джеймса больше чем просто спортсменом. От Короля даже последовал ответ: «Спасибо, бро, я продолжу вдохновлять тебя и всех остальных».

От большой Бороды — маленькой Бороде. Джеймс Харден проявил чудеса заботливости о тех, кто так старается быть на него похожим.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Джеймса Хардена.

Юмор никогда не повредит

Что происходит в Орландо? Вопрос, кстати, не риторический. Им и Шакил О’Нил задаётся.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Shaqtin’ AFool.

В NCAA началось «Мартовское безумие», и Дрэймонд Грин по такому поводу составил собственный вариант развития событий в турнирной сетке. Видимо, не всё пошло по плану.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Дрэймонда Грина.

Передача Shaqtin’ AFool поздравляет Джоэла Эмбиида с 24-летием. Ребята говорят, отличный повод отпраздновать — просто посмотреть вот этот момент, где Эмбиид делает 24 шага.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Shaqtin’ AFool.