Помывший котом машину кубанец ушел от наказания

Напомним, инцидент произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края в начале февраля. Тогда в Сеть попало видео, возмутившее пользователей соцсетей: на записи мужчина «наказывает» кота за то, что тот запрыгнул на капот и оставил на нем следы.

Полиция начала расследование произошедшего. В комментариях к записи в группе «ЧП Краснодар» пользователи единодушно осудили действия автомобилиста, назвав его «живодером и „моральным уродом“.