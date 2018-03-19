Помывший котом машину кубанец ушел от наказания 

Напомним, инцидент произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края в начале февраля. Тогда в Сеть попало видео, возмутившее пользователей соцсетей: на записи мужчина «наказывает» кота за то, что тот запрыгнул на капот и оставил на нем следы.
Полиция начала расследование произошедшего. В комментариях к записи в группе «ЧП Краснодар» пользователи единодушно осудили действия автомобилиста, назвав его «живодером и „моральным уродом“.
Однако сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в действиях автовладельца ничего противозаконного. Как сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, мужчина не причинил вреда коту, а потому „оснований для уголовного дела нет“. „Сделано было в шутку: кот заляпал лапами машину, и хозяин, чтобы наказать его, напугал кота водой и „протер“ им капот“, — цитирует агентство представителя полиции.