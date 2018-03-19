Ещё
Помывший котом машину кубанец ушел от наказания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Помывший котом машину кубанец ушел от наказания 

Авторамблер 11 часов назад
Фото: Авторамблер
Напомним, инцидент произошел в Гулькевичском районе Краснодарского края в начале февраля. Тогда в Сеть попало видео, возмутившее пользователей соцсетей: на записи мужчина «наказывает» кота за то, что тот запрыгнул на капот и оставил на нем следы.
Полиция начала расследование произошедшего. В комментариях к записи в группе «ЧП Краснодар» пользователи единодушно осудили действия автомобилиста, назвав его «живодером и „моральным уродом“.
Однако сотрудники правоохранительных органов не обнаружили в действиях автовладельца ничего противозаконного. Как сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, мужчина не причинил вреда коту, а потому „оснований для уголовного дела нет“. „Сделано было в шутку: кот заляпал лапами машину, и хозяин, чтобы наказать его, напугал кота водой и „протер“ им капот“, — цитирует агентство представителя полиции.
Авторамблер: последние новости
Хоккеист Ковальчук назвал цену олимпийского BMW Круче иномарки - такая "Победа" нам нужна Самая быстрая женщина в мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение