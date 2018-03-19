Space Soldiers извинилась перед Fnatic за поведение поклонников

Киберспортивная организация Space Soldiers принесла извинения Майкилу Golden Селиму и команде Fnatic за поведение турецких фанатов. Во время финального матча на WESG 2017 Селим использовал скорострельную винтовку SCAR-20, из-за чего поклонники турецкого коллектива начали оскорблять киберспортсмена.

WESG 2017 прошёл с 13 по 18 марта в Хайкоу (Китай). В финале Fnatic обыграла Space Soldiers со счетом 2:1 (16:12 @ de_cobblestone; 16:19 @ de_inferno; 16:14 @ de_mirage). Победитель получил $ 800 тыс. Турецкая команда заняла второе место и получила $ 300 тыс.