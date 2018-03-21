Асенсио: «Не чувствую, что играю хуже, нежели в прошлом сезоне»

"Я многому учусь, когда играю в больших матчах, давление делает меня лучше. Я хочу чувствовать себя важным игроком и получать игровое время. Когда я не играю, я стараюсь думать, что я сделал неправильно, что могу улучшить в своей игре. Хотя я и не чувствую, что сейчас играю хуже, нежели в прошлом сезоне… Я хочу выступать за «Реал» на протяжении многих лет, мне здесь комфортно, я всем доволен. Это клуб, в котором я всегда хотел играть", — цитирует 22-летнего игрока «сливочных» fichajes.com.