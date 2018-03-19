Безработный или директор кадрового агентства. Кто станет мэром Воронежа 

Конкурсная комиссия готова подвести итоги первого этапа отбора кандидатов в градоначальники. Воронежская городская дума уже завтра, во вторник, 20 марта, подведет итоги первого этапа конкурса на замещение вакантной должности мэра областного центра. Всего на это место претендуют шесть кандидатов. О мэрских амбициях заявили действующий глава города Вадим Кстенин, исполняющий обязанности с декабря 2017 года и генеральный директор АО «Единая процессинг-сервисная система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской области» Руслан Кочетов, директор ООО Центр «Карьера» Сергей Муштенко и директор Воронежского регионального общественного учреждения «Добровольная пожарная охрана Российского союза спасателей» Олег Данилов. Кроме того, документы в комиссию подали водитель «Воронежского стеклотарного завода» Евгений Макушин и безработный Александр Татаринов. По итогам собеседования о перспективах развития Воронежа и способах решения самых острых проблем муниципалитета во второй этап конкурса перейдут только двое. «Вести-Воронеж» решили проверить, хорошо ли вы знаете претендентов на кресло мэра Воронежа, или прямые выборы мэра и правда стоило отменить. (function (d, s, id) {var js, fjs=d.getElementsByTagName (s) [0];if (d.getElementById (id)) return;js=d.createElement (s);js.id=id;js.src='//embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore (js, fjs);} (document, 'script', 'playbuzz-sdk'));