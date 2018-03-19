Президент МПК: Паралимпиада-2018 станет катализатором позитивных изменений

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс поделился своим мнением о завершившихся в Пхёнчхане Паралимпийских играх. Глава МПК отметил важность проведения подобных мероприятий.

«Я очень рад, всё было здорово, каждый день в Пхёнчхане ставились новые рекорды, были установлены рекорды, связанные с количеством золотых медалистов, стран, которые выиграли медали. Мы добились очень высоких показателей в плане телетрансляций. Игры проходили в замечательной атмосфере. Находиться здесь, в Пхёнчхане, было просто фантастически», — приводятся слова Парсонса в «твиттере» Паралимпийских игр.

«Я получил колоссальное удовольствие от общения с паралимпийцами, нахождения на трибунах вместе с болельщиками. Отмечу достижение Китая, выигравшего первую золотую медаль в Пхёнчхане. Китайцы были очень эмоциональными.

Я считаю, что Паралимпийские игры в Южной Корее выступят катализатором позитивных изменений. Мы начинаем наше путешествие по Азии, далее отправимся в Пекин. Нужно извлечь максимальный эффект из Паралимпийских игр, из десятилетия проведения соревнований в Азии.

Мы развиваемся, добавляются новые виды спорта, в Пхёнчхане было проведено больше соревнований, чем в Сочи. И тенденция сохранится через четыре года в Пекине. Мы добавляем бобслей, в Пекине мы увидим ещё больше спортсменов, которые приедут из разных частей мира. Мы установили в Пхёнчхане рекорд по количеству участников, но не будем останавливаться на достигнутом», — добавил Парсонс.

В Пхёнчхане паралимпийцы из России, выступавшие в нейтральном статусе, заняли второе место в общекомандном зачёте. Россияне завоевали 24 медали: 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Общекомандный зачёт выиграли паралимпийцы из США, которые в Пхёнчхане завоевали 13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых медалей. Третье место заняла сборная Канады с 8 золотыми, 4 серебряными и 16 бронзовыми наградами.