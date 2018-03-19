Дегтярёв назвал лучшим допингом для российских паралимпийцев силу духа

Глава комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв прокомментировал выступления российских паралимпийцев на Играх 2018 года в Пхёнчхане. «В эти сложные, без преувеличения, времена, когда с нашей страной пытаются говорить на языке санкций, когда пытаются не пускать наших спортсменов на соревнования, вы показали своими медалями, своими результатами, что самый лучший допинг для русских людей — это сила духа», — приводит слова Дегтярёва РИА Новости

Он отметил, что граждан России только сплачивает и укрепляет ситуация, когда по отношению к стране проявляют несправедливость.

«Мы гордимся нашими спортсменами-паралимпийцами», — подчеркнул Дегтярёв.

Российские паралимпийцы заняли второе место в неофициальном медальном зачёте Паралимпиады.

Ранее сообщалось, что Путин лично поздравит российских призёров Паралимпиады в Пхёнчхане.