Поддержи Василия Ломаченко в Нью-Йорке 12 мая!

12 мая в Нью-Йорке на легендарной арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» чемпион мира WBO в полулёгком весе (до 59 кг) Василий Ломаченко проведет бой против чемпиона мира WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) венесуэльца Хорхе Линареса . vRINGe.com вместе с партнёрами помогает в приобретении билетов на этот мегафайт (стоимость от 106 долларов), а также организовывает фан-тур в поддержку нашего чемпиона, в рамках которого можно будет не только поболеть за Василия в интересном поединке, но и оценить красоты Нью-Йорка, ощутить неповторимую атмосферу во время проведения матчей MLB (Главная лига бейсбола) на суперсовременном 50-тысячном Yankee Stadium в Южном Бронксе.

Программа тура:

10 мая — вылет из Киева в Нью-Йорк. Поселение в отеле (в непосредственной близости от Мэддисон Сквер Гарден, двухместное размещение).

11 мая — поездка на церемонию взвешивания Василия Ломаченко и Хорхе Линареса, возможность посещения матча чемпионата MLB «Нью-Йорк Янкиз» — «Окленд Атлетикс». Поединок пройдет на мультифункциональном Yankee Stadium. Стадион является самой дорогой спортивной ареной в мире, был открыт в 2009 году и стоил 2,3 миллиарда долларов.

12 мая — свободное время, по желанию — экскурсия, вечером посещение боксерского вечера.

13 мая — свободное время, по желанию экскурсия. Для тех, кто не успел посетить поединок Главной лиги бейсбола, предоставляется возможность посетить следующий матч чемпионата MLB «Нью-Йорк Янкиз» — «Окленд Атлетикс». Отметим, что в 2018 году лига проводит 118-й (!) сезон в своей истории!

14 мая — вылет из Нью-Йорка в Киев.

Стоимость программы 790 $ + авиаперелет + консульский сбор за оформление визы

Включены в цену:

— проживание (3 ночи) в гостинице напротив «Мэдисон Сквер Гарден», двухместные номера (по запросу возможны 1-местные или 3-местные номера)

— билет на бой в украинский сектор

— налоги

Не включены в цену:

— авиаперелёт

— консульский сбор за оформление визы

— билеты на матчи НБА и НХЛ — трансферы из аэропорта в отель

—экскурсии

Возможен подбор индивидуального тура с другой датой вылета и поселение в гостиницах более высокого уровня. Также возможно поселение в гостиницах более высокого класса.

Возможна визовая поддержка и помощь в приобретении билетов на бой.

Справки: maksym.rozenko@klitschko-brothers.com +38 050 342 92 23 (Viber), +38 067 445 00 82, Максим Розенко

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