Студенты поучаствовали в играх Московского государственного юридического университета

Вторая группа участников посоревновалась 16 марта в Первом туре «II Турнира МГЮА» (Московского государственного юридического университета имени Олега Кауфмана). Организаторы проверяли познания студентов по различным областям.

— Состязались команды «Сильные и независимая», «Концептуальный патруль», «Диванные аналитики» и «Законники», — отметили на сайте высшего учебного заведения.

Общее количество соревнующихся составило 11 человек. Они были из разных столичных университетов. Студенты прошли три тура в формате брейн-ринга. Участники отвечали на вопросы по истории государства и права. Всего организаторы подготовили 21 вопрос.

По итогам соревнования команды набрали определенное количество баллов, которые будут суммироваться с результатами следующих этапов. Турнир продолжится 21 марта.