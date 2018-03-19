Далер Кузяев: «Аргентинцы „Зенита“? Ребята хорошие, не высокомерные»

— Как общаюсь с аргентинцами? Ребята хорошие, не высокомерные, — сказал Кузяев во время эфира на странице сборной России ВКонтакте. — Они не знают русский и английский, и в этом проблема. На поле все понимаем, а за пределами — сложно. Если позовут в Аргентину, то не полечу, опасно.

"Зенит" после 22 туров занимает пятое место в чемпионате России с 39 очками. Команда отстает от лидирующего «Локомотива» на 10 баллов.