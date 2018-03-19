Луиз Адриану: «Спартак» будет бороться изо всех сил, пока есть шанс на чемпионство"

Нападающий «Спартака» Луиз Адриану подчеркнул, что клуб будет до последнего бороться за чемпионский титул. Красно-белые идут на втором месте в таблице, отставая от «Локомотива» на 5 очков. В 23-м туре «Спартак» выиграл у «Рубина» (2:1), Адриану забил победный мяч.

— Мы провели важный домашний матч, — цитирует UOL Луиза Адриану. — Нам удалось добиться положительного результата. Если мы хотим рассчитывать на чемпионство, то должны набрать как можно больше очков в концовке сезона.

Наши болельщики могут быть уверены, что мы будем бороться изо всех сил, пока у «Спартака» есть шанс выиграть трофей. Я рад, что мне удалось забить гол.