Двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина откроет спортзал в Нижнем

Двукратная Олимпийская чемпионка гимнастка Светлана Хоркина посетит Нижний Новгород 20 марта, во вторник.

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Гордумы, в рамках своего визита мировая звезда спорта откроет спортивный зал в школе №24 Советского района, ремонт в котором был проведен при поддержке движения Putin Team.

В отремонтированном спортивном зале школы смогут заниматься более 500 детей по направлениям КУДО, художественная гимнастика, чирлидинг и роуп скиппинг.

Акция проводится в рамках проекта «Спортивное воспитание».

Дмитрий Барыкин. В ней также примут участие лидер движения Putin Team в Нижнем Новгороде Владимир Поддымников и председатель городской Думы

Напомним, 35-й ФОК открыт в Нижегородской области.