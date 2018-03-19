Двукратная Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина откроет спортзал в Нижнем 

Двукратная Олимпийская чемпионка гимнастка Светлана Хоркина посетит Нижний Новгород 20 марта, во вторник.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе Гордумы, в рамках своего визита мировая звезда спорта откроет спортивный зал в школе №24 Советского района, ремонт в котором был проведен при поддержке движения Putin Team.
В отремонтированном спортивном зале школы смогут заниматься более 500 детей по направлениям КУДО, художественная гимнастика, чирлидинг и роуп скиппинг.
Акция проводится в рамках проекта «Спортивное воспитание».
В ней также примут участие лидер движения Putin Team в Нижнем Новгороде Владимир Поддымников и председатель городской Думы Дмитрий Барыкин.
Напомним, 35-й ФОК открыт в Нижегородской области.