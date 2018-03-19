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Воспитанница подмосковного детдома вошла в топ‑10 на соревнованиях по шахматам в Сочи
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Воспитанница подмосковного детдома вошла в топ‑10 на соревнованиях по шахматам в Сочи 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
Воспитанники подмосковных детских домов приняли участие во Всероссийских соревнованиях по шахматам «Восхождение — 2018», которые прошли в Сочи, одна из участниц команды региона вошла в десятку лучших среди девочек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Воспитанники подмосковного детского дома «Вдохновение» Артем, Илья, Сергей и Катя вернулись из Сочи, где проходили Всероссийские соревнования по шахматам «Восхождение — 2018». Команда подмосковных участников соревновалась с 48 командами со всей России. Борьба принесла свои результаты — Катя вошла в десятку лучших среди девочек, остальные участники получили дипломы», — говорится в сообщении.
В том числе, ребятам удалось совместить приятное с полезным — участие в шахматных баталиях и отдых на море.
«Домой дети Подмосковья приехали с новыми знаниями, яркими впечатлениями и желанием совершенствоваться в шахматном искусстве», — заключается в материале.
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