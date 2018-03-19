Ещё
Долгожданная встреча: юные болельщики побывали на тренировке футбольной сборной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Долгожданная встреча: юные болельщики побывали на тренировке футбольной сборной 

Вести.Ru 10 часов назад
Фото: Вести.Ru
Надолго запомнят этот день юные футбольные болельщики из разных городов России. Они побывали на тренировке нашей сборной. О самом заветном желании дети писали в письмах игрокам национальной команды.
— Мы мечтаем увидеть тренировку нашей сборной и пожать вам руку. А еще мы мечтаем, чтобы вы победили!
Пожелали победы — и сами выиграли: ребята из футбольного клуба «Медвежьи озера» вышли в финал конкурса «Детские мечты» под эгидой РФС. Профессиональные футболисты оценили клип, снятый юными игроками, и пригласили их на тренировку сборной России.
"Я сам — вратарь, и моя мечта — увидеть, как играет Игорь Акинфеев, его технику, стиль игры", — говорит Григорий Гапоненко из команды «Медвежьи озера».
Настю Ильину тоже пригласили на тренировку сборной. В том, что ее письмо победит в конкурсе, девочка не сомневалась: чемпионка по жизни.
"Это — кубок «Лучший полузащитник» из команды «Чертаново»-девочки. Это — кубок от мальчиков", — показывает она.
Настя так любит футбол, что по средам играет в женской команде, а по четвергам — в мужской. По выходным ходит на стадион как болельщик.
"Вот — у меня есть шарф! Мы с папой по возможности ходим на матчи", — рассказывает девочка.
Но столько звезд вместе она вживую видит впервые. Дзагоев, Лунев, Гришаков, Акинфеев, Миранчук — Настя следит за каждым движением на поле и тут же выносит для себя уроки.
— Играть быстро, ногами шевелить.
Ребята из «Медвежьих озер» приехали в одинаковых футболках — за сборную. Кто помладше, тут же повторяет элементы разминки. Старшие обсуждают тактику.
— Играют в нападении — мяч через игрока пропускают и затем разыгрывают.
И все вместе не забывают подбадривать футболистов: «Россия, вперед!»
А после тренировки футболисты ответили на все вопросы юных болельщиков и сфотографировались с ними на память.
Открытая тренировка — всего один из более чем сотни подарков, которые российская сборная подготовила детям. Победители конкурса получат мячи, шарфы, футболки, но ребята надеются, что футболисты исполнят и еще одно, общее для всех желание: достойно выступят летом на чемпионате мира.
Вести.Ru: последние новости
Дарья Касаткина стала первой ракеткой России в рейтинге WTA Голевой покер Салаха принес "Ливерпулю" победу над "Уотфордом" Криштиану Роналду забил четыре мяча в матче чемпионата Испании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение