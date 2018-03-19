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«Аршавина не жду»: Юлия Барановская и думать забыла о бросившем ее мужчине
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«Аршавина не жду»: Юлия Барановская и думать забыла о бросившем ее мужчине 

Teleprogramma.pro 10 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Teleprogramma.pro уже рассказывала, что крутой нрав Алисы Казьминой грозил ей серьезным штрафом и лишением свободы. К счастью, для семьи Аршавиных все обошлось, но надолго ли. Тем временем бывшая гражданская жена Аршавина — Юлия Барановская, которая, к слову, в последнее время не была замечена в каких-то скандалах и пересудах, успешно строит карьеру и воспитывает троих детей, рожденных в отношениях с футболистом. Судя по публикациям в Instagram, общению с мужчинами телеведущая предпочитает одиночество, а о некогда любимом супруге-обидчике, по всей видимости, и думать забыла.
"Отвечаю на три самых задаваемых вопроса: 1. волосы не крашу 2. линзы не ношу 3. Аршавина не жду. А ещё всех вас люблю", — ответила Барановская своим многочисленным подписчикам, которые регулярно донимают Юлию о ее отношениях с Аршавиным.
Юлия Барановская с детьми, рожденными в отношениях с Аршавиным/Фото: globallook
Напомним, в 2013 году Барановская и Аршавин окончательно прекратили отношения. Мирное соглашение Андрей и Юлия подписали давно. Однако эпопея с расставанием бывших возлюбленных продолжалась несколько лет. В декабре 2016 года стало известно, что футболист должен своей бывшей жене рекордную сумму алиментов. По информации прессы, задолженность составила несколько миллионов рублей. Судя по всему, финансовая сторона вопроса была закрыта. В сентябре 2016 года Андрей Аршавин женился на своей новой избраннице — журналистке Алисе Казьминой, а уже в феврале того же года у пары родилась дочь Есения.
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