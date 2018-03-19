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Китайскую авиакомпанию скомпрометировали с помощью порно
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Китайскую авиакомпанию скомпрометировали с помощью порно 

Lenta.ru 10 часов назад
Фото: Lenta.ru
В китайской социальной сети Weibo появилась серия непристойных видеороликов, на которых двое мужчин и четыре женщины занимаются групповым сексом, сообщает ресурс Medium.
Ролик сопровождался пояснением, что на видео запечатлены пилоты и стюардессы авиакомпании China Eastern Airlines или ее подразделения Shanghai Airlines. Утверждалось, что видео якобы снято в мадридском отеле, где персонал отдыхал между перелетами.
Представители China Eastern Airlines опубликовали заявление, категорически отрицающее участие своих служащих в скандальных роликах. Пользователи Weibo поддержали позицию авиаперевозчика и написали, что сцены группового секса сняты в таиландском SPA-центре с участием профессиональных проституток.
В марте 2016 года в аэропорту Тенерифе-Северный пенсионера выгнали из самолета авиалиний Binter Canarias за оскорбление чернокожей бортпроводницы. Руководство авиакомпании поддержало бортпроводницу и написало жалобу на пассажира, обвиняя его в расовом оскорблении. Национальность обидчика не уточняется.
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