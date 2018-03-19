Казанский федеральный университет к ЧМ-2018 начал готовить гидов со знанием фарси

КАЗАНЬ, 19 марта. / ТАСС /. Обучение экскурсоводов со знанием фарси началось в понедельник в Институте международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета, сообщает корр. ТАСС.

"Мы будем делать упор на практических занятиях. Лекционный материал будет минимизирован, чтобы обучающиеся поняли, что это за профессия, какие в ней имеются нюансы. В основном мы будем затрагивать моменты, которые интересны нашим гостям, чтобы гости могли получить достаточно полноценное представление о Татарстане и Казани", — рассказала ТАСС председатель «Гильдии экскурсоводов Казани» Надежда Секретова, которая будет вести курсы.

Курсы рассчитаны на 108 часов или полтора месяца. «У нас будут пешеходные выходы, мы будем знакомиться с объектами, с разными сторонами деятельности нашего города, чтобы это был не только исторический и культурный пласт, но и научный потенциал, и многие другие сферы», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, занятия предназначены для студентов, которые уже владеют фарси. Инициатором курсов стал Комитет по развитию туризма исполкома Казани. «Во время чемпионата мира по футболу в особенности матча между командами Ирана и Испании, ожидается приезд в Казань большого количества иранских болельщиков. А значит, востребованность таких экскурсоводов значительно возрастет», — отмечается в сообщении пресс-службы мэрии Казани.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.