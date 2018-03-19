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НХЛ обсуждает изменение правил атаки на вратаря
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НХЛ обсуждает изменение правил атаки на вратаря 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Во Флориде с 19 по 21 марта проходит собрание генеральных менеджеров клубов НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Одной из главных тем на собрании станут протесты тренеров в связи с атакой на вратаря.
— Можно сказать, что в этом году мы очень довольны и горды уровнем хоккея в лиге, упорной борьбой в чемпионате, но при этом все хотели бы воспользоваться возможностью и обсудить на собрании правило о протестах тренера в связи с атакой на вратаря, — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли. — Работает ли оно? Можно ли его улучшить? Уверен, эти вопросы станут предметом дискуссий, и будут высказаны разные точки зрения. С нетерпением жду этого.
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