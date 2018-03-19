НХЛ обсуждает изменение правил атаки на вратаря

Во Флориде с 19 по 21 марта проходит собрание генеральных менеджеров клубов НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Одной из главных тем на собрании станут протесты тренеров в связи с атакой на вратаря.