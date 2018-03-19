Ещё
Развитие страны по всем направлениям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Развитие страны по всем направлениям 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Могу открыто сказать — я с уверенностью голосовала за Владимира Путина и горда тем, что у нас такой президент. Результаты выборов не стали неожиданностью, но, конечно, порадовали. В фаворите мы уверены всегда.
Для меня большая честь быть одним из доверенных лиц Владимира Владимировича, я благодарна, что он счел меня достойной оказаться в этой роли. Можно очень много говорить о различных направлениях его деятельности, но основное, что я высоко оцениваю в работе Путина, — это комплексный и дальновидный подход к решению многих задач. Причем этот подход касается не какой-то определенной линии, не только относительно одного возраста граждан нашей страны, а в целом связан со способностью предвидеть развитие событий.
Именно это я всегда стараюсь брать в пример и для себя, потому что сразу появляется видение того, что было, что есть и что будет.
Взять, например, спорт, и не только высших достижений, а спорт — как физкультуру для здоровья и воспитания всех граждан. Это большой показатель преобразования. Развивается культура занятий спортом, расширяется выбор направлений и секций, а также материальная база для этого. Родителям есть куда отвести детей для получения важных навыков для жизни, которые как раз взращивает спорт. Появляется цель, в стремлении ее добиться постепенно рождается умение жертвовать определенными удовольствиями, параллельно учишься быть дисциплинированным и находить общий язык с другими людьми, становишься дипломатичным.
Спорт — это школа, которая рождает способности бороться и развиваться, приводит к необходимости образовываться и даже изучать языки.
Дальновидная политика Путина, которая заключается и в привлечении бизнеса для строительства спортивных сооружений, организации крупных мировых соревнований, привела к тому, что мечта многих людей стала реальностью.
У страны появилась и финансовая, и техническая база для проведения олимпиад, чемпионатов мира. Это большое достижение. Причем все спортивные объекты остаются нашим гражданам. Спортсмены имеют возможность становиться лучшими во всем мире и представлять Россию, которая помогает тебе достичь результатов на самых высоких позициях и выглядеть на мировой арене великолепно.
Последние события, связанные с допинг-скандалами, — это всего лишь сложность большой спортивной работы, так сказать, предлагаемые обстоятельства, как у Станиславского. Способность справляться с этими ситуациями, умение преодолевать трудности — это тоже достижение. В спорте никогда не бывает легко, никто красных ковров с трапа самолета тебе стелить не будет. На мой взгляд, общее развитие спортивной сферы идет правильным и перспективным путем. А говорить о наличии политики в спорте — это правильно.
Политика — это комплекс действий, которые мы так или иначе проводим, а значит, занимаемся политикой в различных сферах нашей деятельности. Политика спорта, политика образования, политика взаимодействия стран и так далее — все это направлено на главную политику — быть одними из лучших и конкурентоспособными во всем мире, чтобы наша страна развивалась и совершенствовалась. С Владимиром Путиным и его командной так и будет.
Вечерняя Москва: последние новости
Немецкий автоконцерн представил прототип гоночного электрокара Физики записали на видео момент образования шаровой молнии Гимнаст Алексей Немов проголосовал на выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна задумалась о бойкоте ЧМ-2018200
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972130
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз7
Интерпол принял решение в отношении Родченкова121
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума47
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение