Развитие страны по всем направлениям

Могу открыто сказать — я с уверенностью голосовала за Владимира Путина и горда тем, что у нас такой президент. Результаты выборов не стали неожиданностью, но, конечно, порадовали. В фаворите мы уверены всегда.

Для меня большая честь быть одним из доверенных лиц Владимира Владимировича, я благодарна, что он счел меня достойной оказаться в этой роли. Можно очень много говорить о различных направлениях его деятельности, но основное, что я высоко оцениваю в работе Путина, — это комплексный и дальновидный подход к решению многих задач. Причем этот подход касается не какой-то определенной линии, не только относительно одного возраста граждан нашей страны, а в целом связан со способностью предвидеть развитие событий.

Именно это я всегда стараюсь брать в пример и для себя, потому что сразу появляется видение того, что было, что есть и что будет.

Взять, например, спорт, и не только высших достижений, а спорт — как физкультуру для здоровья и воспитания всех граждан. Это большой показатель преобразования. Развивается культура занятий спортом, расширяется выбор направлений и секций, а также материальная база для этого. Родителям есть куда отвести детей для получения важных навыков для жизни, которые как раз взращивает спорт. Появляется цель, в стремлении ее добиться постепенно рождается умение жертвовать определенными удовольствиями, параллельно учишься быть дисциплинированным и находить общий язык с другими людьми, становишься дипломатичным.

Спорт — это школа, которая рождает способности бороться и развиваться, приводит к необходимости образовываться и даже изучать языки.

Дальновидная политика Путина, которая заключается и в привлечении бизнеса для строительства спортивных сооружений, организации крупных мировых соревнований, привела к тому, что мечта многих людей стала реальностью.

У страны появилась и финансовая, и техническая база для проведения олимпиад, чемпионатов мира. Это большое достижение. Причем все спортивные объекты остаются нашим гражданам. Спортсмены имеют возможность становиться лучшими во всем мире и представлять Россию, которая помогает тебе достичь результатов на самых высоких позициях и выглядеть на мировой арене великолепно.

Последние события, связанные с допинг-скандалами, — это всего лишь сложность большой спортивной работы, так сказать, предлагаемые обстоятельства, как у Станиславского. Способность справляться с этими ситуациями, умение преодолевать трудности — это тоже достижение. В спорте никогда не бывает легко, никто красных ковров с трапа самолета тебе стелить не будет. На мой взгляд, общее развитие спортивной сферы идет правильным и перспективным путем. А говорить о наличии политики в спорте — это правильно.

Политика — это комплекс действий, которые мы так или иначе проводим, а значит, занимаемся политикой в различных сферах нашей деятельности. Политика спорта, политика образования, политика взаимодействия стран и так далее — все это направлено на главную политику — быть одними из лучших и конкурентоспособными во всем мире, чтобы наша страна развивалась и совершенствовалась. С Владимиром Путиным и его командной так и будет.