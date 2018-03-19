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Орлов: Оздоев — это не футболист основы «Зенита», Зырянов сыграл бы лучше
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Орлов: Оздоев — это не футболист основы «Зенита», Зырянов сыграл бы лучше 

Чемпионат.com 10 часов назад
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева и сравнил его с бывшим футболистом, а ныне тренером «Зенита-2» Константином Зыряновым.
«Мастер выдаёт всегда не ниже своего уровня, а иногда и выше. Вот в полузащиту «Зенит» последним приобрёл Оздоева. При всём к нему уважении, ну это не игрок основного состава «Зенита» сегодня. Он вышел и не помог, не стал тем стабильным мастером. Думаю, если бы Костя Зырянов сейчас вышел, он бы принёс больше пользы. И Шатов, конечно.
С Дзюбой ещё будет очень интересная история. Любопытный факт: в последнем туре дублями отметились три зенитовца — Ильин, Ионов и Дзюба. Последний до сих пор на контракте. Шесть мячей они забили, играя за другие команды. Об уходе Жулиано мы уже говорили», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
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