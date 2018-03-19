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Tricked и eXtatus пригласили на Cross Border Esport 2018
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Tricked и eXtatus пригласили на Cross Border Esport 2018 

CyberSport.ru 10 часов назад
Фото: CyberSport.ru
Финалисты Cross Border Esport 2017 — eXtatus и Tricked Esport — выступят на датском чемпионате в 2018 году. Еще одно приглашение досталось бразильцам Sharks Esports, которые в прошлый раз дошли до полуфинала. Второй полуфиналист — North Academy — отказался от инвайта по неназванной причине.
EXtatus с кубком за победу на CBE 2017
Playzone.cz  Cross Border Esport 2018 пройдет с 3 по 9 сентября в Сённерборге, Дания. В турнире поучаствуют 64 команды, 40 из которых определятся через BYOC-квалификацию. Остальные слоты распределят между приглашениями и онлайн-отборочными. Призовой фонд соревнования составит $15,6 тыс.
Турнир в 2018 году будет состоять из двух этапов. Сначала коллективы посеют в группы по четыре состава, где они сыграют по системе GSL с матчами до одной победы. По две лучшие команды попадут в плей-офф single-elimination с матчами до двух побед.
Текущий список участников Cross Border Esport 2018:
eXtatus
Tricked Esport
Sharks Esports
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