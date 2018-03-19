Глава ПКР: «К российским паралимпийцам не было ни единой претензии»

Президент ПКР Владимир Лукин заявил, что к российским участникам Паралимпиады в Пхенчхане не было ни одной претензии. Состязания прошли с 9 по 18 марта. Из-за дисквалификации ПКР российские паралимпийцы вынуждены были выступать в нейтральном статусе.

— Глава МПК Парсонс сказал после Игр, что восхищен могучим русским характером, — цитирует «Р-Спорт» Лукина. — На этом турнире наши спортсмены показали, что, несмотря ни на что, они всегда будут оставаться в элите мирового паралимпизма. Крайне важно, что за все Игры к нам не было ни единой претензии ни по единому направлению.