Зачем на Руси отменяли медведей

Раньше по улицам России действительно ходили медведи. И не только ходили. Ещё плясали, участвовали в театральных постановках и даже пели. Случались нападения на людей, но до массового террора медведям было далеко. С медведями в городе боролись неоднократно.

Так, в 1648 году был издан царский указ о запрете медвежьих потех. Тогда свою роль сыграла и церковь: противником «медвежьих плясок» был протопоп Аввакум. Потом «запретили» самого Аввакума, а медведи, судя по всему, продолжили плясать.

К слову, миф о медведях, которые гуляют по улицам русских городов «на хвосте» принесли в Европу бежавшие от русской армии французы.

Стоит ли говорить, что и закон 1867 года сработал не совсем убедительно: до 20-х годов ХХ века медвежьи потехи проводились с завидной регулярностью.