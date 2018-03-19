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Российских паралимпийцев встретили в Москве гимном
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Российских паралимпийцев встретили в Москве гимном 

Авторадио 10 часов назад
Российские паралимпийцы вернулись в Москву из Южной Кореи. В аэропорту Шереметьево их встречали близкие, поклонники и журналисты. Наши спорсмены в Пхенчане взяли восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей. Мы вторые в неофициальном медальном зачете. И это несмотря на то, что к участию в Играх были допущены только 30 атлетов. Церемония встречи началась с исполнения государственного гимна. Затем президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин подчеркнул, что к нашим спортсменам по ходу Игр в Корее не было ни одной претензии.
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