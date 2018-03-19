Москвич взял в заложники 8 кошек

Он хотел развестись с женой и забрать себе квартиру. Но женщина отказалась дарить ему жилплощадь, поэтому он украл всех её домашних животных. Теперь мужчина предлагает супруге обменять кошек на квадратные метры. Полиция начала расследование.