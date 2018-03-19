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Спортсмены из Митина завоевали золото на окружных соревнованиях по дартсу
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Спортсмены из Митина завоевали золото на окружных соревнованиях по дартсу 

Префектура СЗАО города Москвы 10 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Сборная района Митино заняла первое общекомандное место в финальных окружных соревнованиях по игре в дартс. Турнир проводился в рамках спартакиады «Мир равных возможностей» среди спортсменов старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
— Состязания прошли в двух дисциплинах — «Набор очков» «Большой раунд» по секторам «11» и «20». Каждому участнику давалась 10 серий по 3 дротика. Победители определялись по наибольшей сумме набранных очков в двух дисциплинах, что требовало от спортсменов полной отдачи на протяжении всей дистанции, — отметили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.
Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями.
По итогам турнира будет сформирована сборная округа для участия в городском этапе соревнований.
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