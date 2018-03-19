Спортсмены из Митина завоевали золото на окружных соревнованиях по дартсу

Сборная района Митино заняла первое общекомандное место в финальных окружных соревнованиях по игре в дартс. Турнир проводился в рамках спартакиады «Мир равных возможностей» среди спортсменов старше 18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

— Состязания прошли в двух дисциплинах — «Набор очков» «Большой раунд» по секторам «11» и «20». Каждому участнику давалась 10 серий по 3 дротика. Победители определялись по наибольшей сумме набранных очков в двух дисциплинах, что требовало от спортсменов полной отдачи на протяжении всей дистанции, — отметили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта СЗАО.

Победители и призеры были награждены кубками, дипломами и медалями.

По итогам турнира будет сформирована сборная округа для участия в городском этапе соревнований.