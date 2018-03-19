Пловцы из района Вешняки завоевали семь медалей

Интернатовцы из Вешняков приняли участие в соревнованиях по плаванию среди людей с нарушением интеллекта, состоявшимся в рамках окружного этапа Московской комплексной межокружной спартакиады «Мир равных возможностей».

Наш район в бассейне ФОК «Касатка» представили получатели социальных услуг из психоневрологического интерната № 26 — постоянные участники соревнований разного уровня. Физкультурники неизменно показывают высокие результаты, не подвели они и на этот раз, вернувшись домой семью медалями.