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Пловцы из района Вешняки завоевали семь медалей
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Пловцы из района Вешняки завоевали семь медалей 

Управа района Вешняки 10 часов назад
Интернатовцы из Вешняков приняли участие в соревнованиях по плаванию среди людей с нарушением интеллекта, состоявшимся в рамках окружного этапа Московской комплексной межокружной спартакиады «Мир равных возможностей».
Наш район в бассейне ФОК «Касатка» представили получатели социальных услуг из психоневрологического интерната № 26 — постоянные участники соревнований разного уровня. Физкультурники неизменно показывают высокие результаты, не подвели они и на этот раз, вернувшись домой семью медалями.
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