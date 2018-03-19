СМИ: Футболист МЮ может уйти из клуба из-за поведения Моуринью

Защитник « Манчестер Юнайтед Люк Шоу близок к уходу из клуба из-за поведения главного тренера Жозе Моуринью, который злоупотребляет своим положением и ведёт себя отвратительно по отношению к англичанину. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к футболисту.

«То, как Моуринью обращается с Люком, — настоящий позор. Если существует какая-то проблема между ними, то лучше сохранить достоинство и не выносить сора из избы», — подчёркивает источник.

Он отметил, что Шоу планирует рассмотреть своё будущее летом и желает попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира 2018 года.

Ранее футболист МЮ заявил, что ему сложно работать с Моуринью.