Орлов: «Зенит» всех раздражает, потому что он сильный 

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы «Зенита» на борьбу в чемпионате страны.
«Кирьяков хорошо съёрничал — дескать, будет комично, если Дзюба забьёт за оставшееся время больше, чем вся атака «Зенита». Но учтите, что «Зенит» является очень сильным раздражителем для всех — и для москвичей, и для других болельщиков — по одной простой причине: он сильный, а сильный всегда раздражает. Жалеют слабого, а нам не надо быть слабыми, не надо, чтобы кто-то жалел «Зенит».
У «Зенита» интересный календарь. Сначала команда играет в гостях с «Уфой», а потом подряд три матча дома: «Краснодар», «Анжи» и «Динамо». Вот он шанс совершить рывок. Друзья-зенитовцы, подумайте, соберитесь, у вас есть возможность. Обязательно надо попасть в Лигу чемпионов. Конечно, в клубе очень озадачены, и они сделают правильные выводы. Всё будет. Всё равно «Зенит» — клуб, который достоин уважения. И хочется, чтобы Роберто Манчини вместе с командой обрели второе дыхание. Сбросить всё ненужное — и рвануть вперёд по столбовой дороге к высоким результатам", — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».