Орлов: «Зенит» всех раздражает, потому что он сильный

«Кирьяков хорошо съёрничал — дескать, будет комично, если Дзюба забьёт за оставшееся время больше, чем вся атака «Зенита». Но учтите, что «Зенит» является очень сильным раздражителем для всех — и для москвичей, и для других болельщиков — по одной простой причине: он сильный, а сильный всегда раздражает. Жалеют слабого, а нам не надо быть слабыми, не надо, чтобы кто-то жалел «Зенит».