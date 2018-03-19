Гол у ярославцев украли! Разбор спорного момента в матче «Локомотива» со СКА

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко рассуждает о формально верном, но из-за этого еще более абсурдном решении арбитров.

Человека очень трудно заставить не верить собственным глазам. А 9000 зрителей на арене в Ярославле, да и я лично по телевизору в Москве, видели, как на восьмой минуте встречи «Локомотив» здорово разыграл большинство и открыл счет.

Что было дальше, вы, наверное, тоже видели. После гола к арбитрам подъехал капитан СКА Павел Дацюк . Лица рефери тут же приняли озабоченное выражение. И они рванули к судейскому столику, затребовав видеоповтор. После долгих совещаний чистый гол Якуба Накладала был отменен, потому что «шайба перед этим покинула пределы площадки».

Департамент судейства КХЛ очень грамотно и оперативно разъяснил почему эта шайба не была засчитана.

«На 8-й минуте третьего матча после взятия ворот, произведенного хозяевами, главный судья инициировал консультацию на предмет: шайба за пределами площадки перед взятием ворот, — говорится в официальном заявлении на сайте КХЛ. — После видеопросмотра определено: шайба покинула пределы площадки, следовательно, взятие ворот было отменено».

Для тех, кто матча не видел, или попросту не уследил, когда случился этот казус, я поясню: шайба вышла за пределы площадки задолго до гола — когда ярославцы только вводили ее в зону СКА. По сути, она никуда и не вышла, а просто ударилась в ограждение на стекле рядом со скамейкой СКА, и тут же вернулась на лед. Никто не обратил тогда на это внимания, и атака продолжилась. Но по правилам игру нужно было остановить уже тогда.

Судьи момент просмотрели. Игроки СКА сперва промолчали.

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А что в итоге?

В итоге ярославские болельщики сейчас уверены, что гол у них украли. Я думаю, что и игроки «Локомотива» тоже.

И у меня нет претензий к СКА. Плей-офф — война. А на войне все средства хороши. Тем более, что «все по правилам».

Беда в том, что правила — абсурдны. Они ломают игру в хоккей. Бесконечные видеоповторы бьют не только по результату. Но и по здравому смыслу. И по сердцам людей.

Ведь в чем тут нелепость? А если бы «Локомотив» забросил через пять минут? Игроки СКА тоже подъехали бы к арбитрам и попросили отмотать время назад?

Получается какой-то подлог, бесчестная ситуация. Одна из команд зафиксировала нарушение правил. Видит, что судьи его проморгали. И молчит! В данном случае это СКА, потому что шайба ударилась в стойку возле питерской скамейки. Поэтому там ее и засекли.

Но питерцы ждут — как ситуация на площадке сложится дальше? Игра продолжается. Ярославцы забивают гол. И вот тут нарушение сразу «вспоминается». Удобная страховка, черт возьми!

Ну а если бы игроки СКА в эти секунды перехватил шайбу, убежали в контратаку и забили гол? Что тогда? Поехал бы Дацюк рассказывать, что шайба «вылетела за пределы» и взятие ярославских ворот надо отменить? Лично я сильно в этом сомневаюсь. Вам не кажется, что это очень несправедливый расклад?

Но, повторюсь, дело тут не в СКА, а в нелепости самих правил, которые явно надо менять. Если судьи проморгали нарушение и гол забит через значительное время после него… Нельзя отменять его из-за видеопросмотра! Особенно, если на это указывает команда, шайбу пропустившая, которая до этого помалкивала.

Если будем такие голы отменять, знаете чего добьемся? Люди начнут ненавидеть хоккей и отворачиваться от него. Потому что такое наглое надувательство в плей-офф, когда нервы у фанатов и так напряжены до предела, простить действительно трудно.