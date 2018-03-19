Зинченко добрался до основы «Манчестер Сити», рад ли этому Гвардиола

Хосеп Гвардиола известен своей любовью к молодым игрокам (не надо воспринимать эту фразу буквально!). Испанский специалист в каждой команде экспериментирует, развивает талантливых футболистов, закладывая фундамент на будущее. Этим он вдвойне привлекателен как наставник. Взять хотя бы «Баварию». Молодёжь получала авансы и, что самое главное, оправдывала их только при нём. «Староверы» вроде Карло Анчелотти и Юппа Хайнкеса быстро вернули в основу многолетних лидеров, но что будет завтра? Где безболезненный переход в новый сезон?

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Именно эту задачу реализует в стане «горожан» Хосеп Гвардиола, параллельно пытаясь выиграть всё, что блестит. В команде испанского специалиста играет и самый обсуждаемый игрок постсоветского пространства. Сейчас Александр Зинченко приковывает огромное внимание прессы, в том числе и своим разудалым поведением на тренировках. Портал "Евро-футбол.ру" разобрался, только ли щедрость Гвардиолы помогла украинцу попасть в стартовый состав «Манчестер Сити», и что из этого получается на данный момент.

Естественно, Хосеп Гвардиола

Если ты играешь в основном составе, значит, так решил главный тренер. Капитан очевидность аплодировал бы за эту строку, но без неё не обойтись. Только Хосеп Гвардиола способен подпустить к основе игрока, у которого даже в ПСВ получалось немногое. Не сказать, что Зинченко сделал колоссальный прогресс по сравнению с голландским периодом, разве что немного оброс мышцами. Но испанский тренер поверил в Зинченко, подтянул его тактически, вдохновил на подвиги и получил дополнительного латераля. Этот пункт можно было пропустить, в начале статьи сказано про тренерский стиль Гвардиолы, однако нельзя лишний раз не отметить энтузиазм Хосепа в работе с молодежью.

Смена позиции

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Александру Зинченко, как любому молодому футболисту, в первую очередь нужна игровая практика. Ради неё приходится забыть, чему учили в ДЮСШ и согласиться на любое вакантное место на поле. Быть в «Манчестер Сити» атакующим полузащитником — это значит составить конкуренцию Кевину де Брёйне, Давиду Сильве , Лерою Сане, Рахиму Стерлингу и Бернарду Силве. Синоним слова нереально. Александр Зинченко переквалифицировался в модную нынче позицию ложного фулбэка (разновидность крайнего защитника), благо небольшой опыт в «Уфе» у него был. Ещё Евгений Перевертайло ставил его на фланг за моторность, выносливость и технику обращения с мячом.

Травмы конкурентов

Но это же «Манчестер Сити», скажете вы, на позиции фулбэка тоже есть конкуренция. Естественно. Однако дорогостоящее приобретение в лице Бенджамина Менди вылетело из-за травмы до чемпионата мира, а переученный на эту позицию Фабиан Делф хоть и должен восстановиться пораньше, тоже подарил немало игрового времени Александру своим повреждением. Оба, безусловно, выигрывают конкуренцию у Александра Зинченко. Есть ещё Данило, с которым худо-бедно идёт борьба за позицию. Бразилец никак не может обрести себя в силовой манере английского футбола, и Гвардиола пожарно затыкает им дыры то на левом, то на правом фланге обороны.

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Зинченко в основе, соперники ликуют

Итак, волею вышеназванных факторов Александр Зинченко подобрался к основе. Сразу хочется сказать, что нельзя недооценивать бывшего полузащитника «Уфы». Он стал автором самого молодого гола в истории украинской сборной, к двадцати одному году прошёл путь от ДЮСШ «Шахтёра» до «Манчестер Сити», и вообще футболист недюжинного таланта, что подтверждает результатами. Но по дальнейшему тексту скажем сразу, извините Александр, сейчас Вас будут ругать.

В конце января Александр Зинченко впервые провёл подряд два полных матча за «Манчестер Сити». Это были игры с «Ньюкаслом» в чемпионате и на Кубок лиги с «Бристоль Сити». Невооруженным взглядом была видна тактическая неграмотность Александра при обороне собственных ворот. Остались задатки центрального полузащитника, Зинченко магнитом тянуло к центру, что оставляло колоссальный «сквозняк» на левом фланге. Украинский фулбэк был активен, часто вступал в борьбу, но позиционно проигрывал своим оппонентам, регулярно пролетая мимо забросов, да и в силовой борьбе не был эффективен. Собственно, сама функция отбора мяча тоже хромает.

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В матче с «Ньюкаслом» Александр зевнул рывок оппонента после заброса Джейкоба Мерфи , а «Бристоль Сити» дважды забил после банальных навесов в зону Зинченко. Так и получились три мяча в ворота «горожан». Как вы думаете, сколько всего пропустил «Манчестер Сити» в этих матчах? Правильно, три. Александр Зинченко откровенно не готов играть фулбэка на уровне «Манчестер Сити», сколько бы Гвардиола не прилагал усилий. Украинец вновь подтвердил это в начале марта, когда выдалась вторая серия из двух подряд матчей в основном составе.

Игры, где все решено без борьбы, проходят гладко. За скобки мы вынесем двадцать минут в матче с «Арсеналом» при счёте 0:3, практически полный матч с «Челси», где команда Конте забилась в угол и даже не пыталась атаковать, и встречу с «Вест Бромвичем», когда «дрозды» не сподобились на удар в створ ворот. Третья мартовская игра «горожан» стала просто бенефисом Александра Зинченко. Именно украинец «родил» первое за 15 месяцев поражение на «Этихад Стэдиум». «Базель» атаковал вяло, но через фланг Александра успел создать два мяча.

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Сначала Зинченко проворонил передачу Бласа Ривероса в центр, затем не смог навязать борьбу, организовав еще и удобный отскок для Эльюнусси, расстрелявшего Клаудио Браво . Второй мяч тоже целиком на совести украинского фулбэка. Зинченко безропотно сопровождал Эльюнусси, открыв свою зону для забегания. Микаэль Ланг без помех вбежал в штрафную площадь, получил передачу от Мохамеда (Александру пустили мяч между ног) и второй раз прошил Браво. Стоит ли говорить, кто был признан худшим игроком матча. И опять в полном матче Александра Зинченко все голы пришли из его зоны. Просто непоколебимая вера Хосепа Гвардиолы в молодых футболистов.

Через пять дней «горожане» добыли сухую победу в Сток-он-Тренте. Зинченко исправился, казалось бы. Но отсутствие пропущенных мячей не означает отсутствие ошибок. Если вынести за скобки простоявшего весь матч Эдерсона (у «Стока» три удара всего и ноль в створ), Александр получил худшую оценку в своей команде. Отборов мяча в два раза меньше, в три раза меньше выигранной верховой борьбы. Это сравнение с другим фулбэком Кайлом Уокером . В атакующих действиях, кстати, англичанин тоже преуспел в разы лучше. А что творил Джердан Шакири на украинском фланге «горожан». Я просто оставлю это здесь.

Shaqiri ending Zinchenko#STKMCI pic.twitter.com/Lq5UncOgyX

— FREEBETS.com (@freebets) 12 марта 2018 г.

Конечно, сравнивать Кайла Уокера и Александра Зинченко неэтично. На данный момент это игроки разного класса. Но последние матчи украинца за «Манчестер Сити» намекают на то, что Хосеп Гвардиола уже вызванивает испанских целителей для скорейшего восстановления Менди и Делфа. А нам остаётся пожелать Александру ударного прогресса. Благо атмосфера на тренировках к этому располагает, партнёры высочайшего уровня, а главный тренер так вообще мечта молодого футболиста.