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МОО «Федерация танкового биатлона» наградила сотрудников парка «Патриот»
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МОО «Федерация танкового биатлона» наградила сотрудников парка «Патриот» 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Вице-президент Федерации в своем приветственном слове поблагодарил всех работников Парка за успешную организацию и подготовку мероприятий в ходе «Армейских международных игр — 2017».
На днях Федерация танкового биатлона торжественно вручила Почетные грамоты сотрудникам парка «Патриот». Вице-президент международной общественной организации «Федерация танкового биатлона» Александр Куликов в своем приветственном слове поблагодарил всех работников Парка за успешную организацию и подготовку мероприятий в ходе «Армейских международных игр — 2017» и проведение международных соревнований танковых экипаже «Танковый биатлон».
«Ваш добросовестный труд способствует укреплению международного сотрудничества и доверия, повышению престижа военной службы, формированию у подрастающего поколения чувства личной ответственности за защиту страны».
От себя лично Александр Куликов пожелал всем присутствующим здоровья, благополучия и успехов в деятельности на благо России.
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