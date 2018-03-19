МОО «Федерация танкового биатлона» наградила сотрудников парка «Патриот»

Вице-президент Федерации в своем приветственном слове поблагодарил всех работников Парка за успешную организацию и подготовку мероприятий в ходе «Армейских международных игр — 2017».

На днях Федерация танкового биатлона торжественно вручила Почетные грамоты сотрудникам парка «Патриот». Вице-президент международной общественной организации «Федерация танкового биатлона» Александр Куликов в своем приветственном слове поблагодарил всех работников Парка за успешную организацию и подготовку мероприятий в ходе «Армейских международных игр — 2017» и проведение международных соревнований танковых экипаже «Танковый биатлон».

«Ваш добросовестный труд способствует укреплению международного сотрудничества и доверия, повышению престижа военной службы, формированию у подрастающего поколения чувства личной ответственности за защиту страны».

От себя лично Александр Куликов пожелал всем присутствующим здоровья, благополучия и успехов в деятельности на благо России.