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«Бавария» летом не станет продавать Левандовски
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«Бавария» летом не станет продавать Левандовски 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Руководство «Баварии» решило не продавать нападающего Роберта Левандовски, утверждает Kicker. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах 29-летнего поляка заинтересованы "Реал" и "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что в конце февраля форвард начал сотрудничать с агентом Пини Захави, который принимал участие в оформлении трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
Напомним, действующее соглашение Левандовски с мюнхенцами рассчитано до конца сезона-2020/21. В этом сезоне он принял участие в 37 матчах, забив 32 мяча и сделав 2 результативные передачи.
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