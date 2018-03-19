«Бавария» летом не станет продавать Левандовски

"Манчестер Юнайтед". Руководство «Баварии» решило не продавать нападающего Роберта Левандовски, утверждает Kicker. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что в услугах 29-летнего поляка заинтересованы "Реал"

Отметим, что в конце февраля форвард начал сотрудничать с агентом Пини Захави, который принимал участие в оформлении трансфера Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Напомним, действующее соглашение Левандовски с мюнхенцами рассчитано до конца сезона-2020/21. В этом сезоне он принял участие в 37 матчах, забив 32 мяча и сделав 2 результативные передачи.